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Песков: РФ больше не интересен формат «восьмерки»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россию больше не интересует участие в Группе восьми. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже много лет говорим о том, что этот формат нам больше не интересен. Потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов», — сказал представитель Кремля.

«В этой связи формат “двадцатки” является для нас более привлекательным», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает исключение России из Группы восьми в 2014 году «очень глупым решением» со стороны Запада, однако время для восстановления этого формата, по его мнению, уже прошло.