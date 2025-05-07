Песков: РФ больше не интересен формат «восьмерки»

«Мы уже много лет говорим о том, что этот формат нам больше не интересен. Потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов», — сказал представитель Кремля.