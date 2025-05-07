Дмитрий Махонин провёл для школьников экскурсию по знаковым местам Перми

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества экспозиция выставки пополнилась новыми разделами, которые рассказывают о подвигах земляков. Среди них стенд об эвакуации в Молотовскую область в годы войны десятков предприятий, театров и музеев. Изучая его, можно узнать, что завод № 172 (ныне — «Мотовилихинские заводы») стал практически единственным поставщиком артиллерийского вооружения и выпустил более 48 тысяч артиллерийских систем, а металлургический завод в Лысьве оказался единственным в стране, который выпускал солдатские каски и за годы войны выпустил более 10,5 миллионов касок.