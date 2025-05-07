Дмитрий Махонин провёл для школьников экскурсию по знаковым местам Перми

Глава региона Дмитрий Махонин накануне Дня Победы провёл экскурсию для юных пермяков и курсантов по знаковым местам столицы Прикамья.
Экскурсия состоялась в режиме спецформата марафона Знание Первые, организованного обществом «Знание».
Дмитрий Махонин поприветствовал посетителей уникальной выставки «Мы защищаем свой родной дом» и отметил, что столица Прикамья всегда была опорным регионом для российской державы.
«Здесь создавались сначала первые пушки Мотовилихи, громившие врага еще в XIX веке, а сейчас и современные ракеты, стоящие на страже нашей страны», — рассказал губернатор.
В мероприятии, которое получило название «Экскурсия со Знанием», участвовали курсанты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации.
Ребята узнали о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, познакомились с экспонатами выставки «Мы защищаем свой родной дом», посвященной промышленной истории региона, вкладу оборонных предприятий в развитие экономики страны и укрепление ее обороноспособности, а также вовлеченности жителей Прикамья в поддержку бойцов СВО.
Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что экспозиция создавалась к трёхсотлетию Перми и во многом освещает путь предприятий региона, собрана из коллекции десятков музеев заводов.
«Рад, что такой формат, где мы особое внимание уделяем сохранению исторической памяти страны, интересен молодому поколению. Наш долг — сохранить правду о Великой Отечественной войне, передать память о наших героях будущим поколениям, уважать и ценить их подвиг», — обратился к участникам встречи Дмитрий Махонин.
В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества экспозиция выставки пополнилась новыми разделами, которые рассказывают о подвигах земляков. Среди них стенд об эвакуации в Молотовскую область в годы войны десятков предприятий, театров и музеев. Изучая его, можно узнать, что завод № 172 (ныне — «Мотовилихинские заводы») стал практически единственным поставщиком артиллерийского вооружения и выпустил более 48 тысяч артиллерийских систем, а металлургический завод в Лысьве оказался единственным в стране, который выпускал солдатские каски и за годы войны выпустил более 10,5 миллионов касок.
Посетители выставки смогли увидеть продукцию военного времени, выпускавшуюся на разных предприятиях — пушки, снаряды, пороховые заряды для знаменитых «Катюш», предметы военной экипировки, ордена и медали, производившиеся на Краснокамском монетном дворе. На выставке представлено более 400 экспонатов, большинство из них — впервые, при извлечении из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций.
Свой раздел на выставке посвятили госпиталям и врачам Молотовского, военного периода. В годы войны в городе расположили 161 эвакогоспиталь на 45 тысяч коек, через лечебные учреждения области прошло свыше 470 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
Подготовку и обновление экспозиции выставки провёл Пермский государственный архив социально-политической истории. Шла масштабная работа с архивными документами, в том числе Министерства обороны РФ.
Воспитанница Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации Екатерина Котова на выставке была уже в четвёртый раз и каждый раз, по её утверждению, находит здесь что-то новое для себя.
«Например, сегодня я узнала больше подробностей про авиационный двигатель. Нравится, что есть стенды с информацией, где очень понятно все расписано. Иногда экскурсовод может не все рассказать, а ты спокойно со стендов читаешь и что-то полезное узнаешь. Ну и сегодня особенно впечатлило, что выставку проводил губернатор», — поделилась впечатлениями Екатерина.
В канун 80-летия Победы «Экскурсии со Знанием» проводят главы регионов и другие государственные деятели страны. В Перми такой марафон состоялся в Молодёжном центре «Кристалл». Его участниками стали около 900 зрителей со всего региона, преимущественно школьники и студенты. Почетным гостем церемонии открытия марафона стал Председатель Пермской городской общественной организации «Ветераны Пермских моторов» Рашид Дзунза. Одним из самых ожидаемых событий марафона стала лекция первого заместителя Председателя комитета Государственный Думы по международным делам, декана факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, доктора исторических наук, внука государственного деятеля СССР В. М. Молотова Вячеслава Никонова.