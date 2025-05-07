Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: парад в Новороссийске состоится

«В истории Кубани есть Малая Земля, прорыв Голубой линии, первая крупная битва с немцами, выигранная в воздухе, кущевская конная атака против танков. Отважные были наши предки, безгранично любящие свою землю. Когда началась война, вся страна превратилась в большой фронт, и сегодня мы должны стать единым фронтом, быть достойными наших героических предков. Благодарен правоохранительным органам за твердую позицию, мы обсуждали этот вопрос и приняли решение по проведению парада в Новороссийске. Это огромная ответственность, чтобы все состоялось в штатном режиме. Несмотря на провокации и атаки на Новороссийск, парад в городе-герое, где наш символ мужества — Малая Земля, состоится», — сказал Вениамин Кондратьев.