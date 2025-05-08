Le Point: сможет ли «трампизм» заразить Европу

В заключении Аро призывает европейцев отказаться от присущей им снисходительности и не зацикливаться на сомнительных непоследовательных действиях Белого дома в первые 100 дней работы или грубости и карикатурных заявлениях самого Трампа. Он предупреждает, что в Европе развиваются те же кризисы, что и в США, а Старый Свет, ностальгирующий по «славному тридцатилетию», ждет бунт в стиле Трампа.