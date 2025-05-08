Le Point: сможет ли «трампизм» заразить Европу

По мнению Аро, приход Трампа к власти не является случайностью. Напротив, это тот фактор, который поможет европейцам наконец-то заметить реальный кризис западных обществ, говорится в статье. Трамп, как считает Аро, призван направить гнев американского общества в нужное русло и урегулировать два основных кризиса: экономический и идентичности.
Автор отмечает, что нынешнему президенту США придется решить три задачи. Трампизм — это бунт, зачинщики которого действуют в интересах народа, хотя в их действиях нет ничего либерального, пишет Аро. И в первую задачу Трампа входит восстановление суверенитета власти, исходящей именно от народа.
Второй его задачей является воссоздание американского сообщества на основе единых ценностей и отказ от теорий, которые продвигали его предшественники и которые могут пошатнуть традиционные основы: патриотизм, семью, религию, отношения между мужчинами и женщинами и христианские ценности.
Третьей задачей Трампа станет реиндустриализация Америки, многие регионы которой были опустошены перемещением производства в Китай и Мексику.
Однако многие его сторонники мечтают об Америке 1950-х годов, которой больше нет, но которую они хотят воскресить: о белой, христианской, мужской и гетеросексуальной Америке, которая не хочет капитулировать.
В заключении Аро призывает европейцев отказаться от присущей им снисходительности и не зацикливаться на сомнительных непоследовательных действиях Белого дома в первые 100 дней работы или грубости и карикатурных заявлениях самого Трампа. Он предупреждает, что в Европе развиваются те же кризисы, что и в США, а Старый Свет, ностальгирующий по «славному тридцатилетию», ждет бунт в стиле Трампа.