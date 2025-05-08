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Le Point: сможет ли «трампизм» заразить Европу

Действия администрации Дональда Трампа — пример того, что в обозримом будущем ждет Европу, если она продолжит идти по нынешнему пути и не сможет решить назревающие проблемы, пишет экс-посол Франции в США Жерар Аро в статье для Le Point.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Аро, приход Трампа к власти не является случайностью. Напротив, это тот фактор, который поможет европейцам наконец-то заметить реальный кризис западных обществ, говорится в статье. Трамп, как считает Аро, призван направить гнев американского общества в нужное русло и урегулировать два основных кризиса: экономический и идентичности.

В свой второй президентский срок он полон решимости «совершить революцию», и некоторые задуманные им изменения перекликаются с требованиями европейских популистских партий.

Автор отмечает, что нынешнему президенту США придется решить три задачи. Трампизм — это бунт, зачинщики которого действуют в интересах народа, хотя в их действиях нет ничего либерального, пишет Аро. И в первую задачу Трампа входит восстановление суверенитета власти, исходящей именно от народа.

Второй его задачей является воссоздание американского сообщества на основе единых ценностей и отказ от теорий, которые продвигали его предшественники и которые могут пошатнуть традиционные основы: патриотизм, семью, религию, отношения между мужчинами и женщинами и христианские ценности.

Третьей задачей Трампа станет реиндустриализация Америки, многие регионы которой были опустошены перемещением производства в Китай и Мексику.

Аро подчеркивает, что «революция» Трампа будет жесткой и ее перспективы остаются неопределенными.

Однако многие его сторонники мечтают об Америке 1950-х годов, которой больше нет, но которую они хотят воскресить: о белой, христианской, мужской и гетеросексуальной Америке, которая не хочет капитулировать.

В заключении Аро призывает европейцев отказаться от присущей им снисходительности и не зацикливаться на сомнительных непоследовательных действиях Белого дома в первые 100 дней работы или грубости и карикатурных заявлениях самого Трампа. Он предупреждает, что в Европе развиваются те же кризисы, что и в США, а Старый Свет, ностальгирующий по «славному тридцатилетию», ждет бунт в стиле Трампа.