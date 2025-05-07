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В Госдуме попросили проверить безопасность аттракционов в России

Депутат Плякин попросил проверить безопасность всех аттракционов в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутат ГД Владимир Плякин («Новые люди») направил обращение в Ростехнадзор с просьбой провести проверку безопасности всех аттракционов в России после травмирования ребёнка на аттракционе в Самарской области, документ есть в распоряжении РИА Новости.

В среду несколько Telegram-каналов разместили публикацию, где говорилось, что ребенок получил открытый перелом ноги на аттракционе в парке «Дубки» в Новокуйбышевске в Самарской области.

«В преддверии летнего сезона, когда посещаемость парков и аттракционов значительно возрастает, прошу Вас провести тщательную проверку безопасности всех аттракционов на территории Российской Федерации», — сказано в обращении.

Кроме того, в обращении выражается просьба — ужесточить контроль за выдачей разрешений на эксплуатацию аттракционов.

Как отмечает автор обращения, в условиях санкционного давления возможности качественного обслуживания и ремонта аттракционов могут быть ограничены, что повышает риски аварий.

Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось о травмировании ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщило ранее СУСК России по региону в своем Telegram-канале.