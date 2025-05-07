В Госдуме попросили проверить безопасность аттракционов в России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутат ГД Владимир Плякин («Новые люди») направил обращение в Ростехнадзор с просьбой провести проверку безопасности всех аттракционов в России после травмирования ребёнка на аттракционе в Самарской области, документ есть в распоряжении РИА Новости.