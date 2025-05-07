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«Не поменяет планы». На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России не повлияют на планы главы государства Владимира Путина по Украине, пишет Unherd.

Источник: © РИА Новости

«Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента, а США не могут резко увеличить военную помощь Украине, учитывая, что их запасы уже исчерпаны», — говорится в материале.

Американский лидер Дональд Трамп 4 мая заявил в интервью телеканалу NBC News, что Вашингтон достиг большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего — с другой.

Глава Белого дома уточнил, что надеется на достижение соглашения между Москвой и Киевом.

Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.