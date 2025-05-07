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Новый начальник ГУ МВД Ростовской области встретился с митрополитом Меркурием

Глава донской полиции получил благословение митрополита Меркурия.

Источник: Комсомольская правда

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий после своего назначения встретился с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, это подтверждают в Ростовской-на-Дону епархии.

Встреча состоялась вчера, 6 мая, на территории кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.

Участники беседы обсудили будущее сотрудничество. В частности, говорили о взаимодействии между полицией и церковными структурами, а также об основных направлениях работы по укреплению духовно-нравственных ценностей в обществе.

Напомним, Александра Речицкого по распоряжению президента России Владимира Путина утвердили в должности начальника ГУ МВД России по Ростовской области в апреле 2025 года. Накануне состоялось официальное представление нового руководителя.