СМИ: МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив

Трамп, по словам двух осведомленных источников, во время своей поездки в Саудовскую Аравию на следующей неделе планирует объявить, что Соединенные Штаты теперь будут называть Персидский залив Арабским или Аравийским заливом. На переименовании залива давно настаивают арабские страны, тогда как Иран решительно отстаивает сохранение его исторического названия, говорится в статье.
В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что названия ближневосточных водных путей «не подразумевают принадлежности к какой-либо конкретной нации, а скорее отражают общее уважение к коллективному наследию человечества». В соцсети Х он написал следующее:
Политически мотивированные попытки изменить исторически сложившееся название Персидского залива свидетельствуют о враждебных намерениях по отношению к Ирану и его народу и решительно осуждаются.
Как предупредил Аракчи, переименование залива Трампом не будет иметь законной силы, юридического или географического эффекта, а только «вызовет гнев» у всех иранцев, независимо от их социального статуса, политических убеждений и страны проживания.
Впервые размолвка между США и Ираном по этому вопросу произошла в 2017 году, во время первого президентства Трампа. Он упорно называл Персидский залив Арабским, на что тогдашний президент Ирана Хасан Рухани посоветовал ему «учить географию». «Все знали, что дружба Трампа продается — тому, кто больше заплатит. Теперь мы знаем, что он торгует и географией», — написал тогда министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Персидский залив широко известен под этим названием с XVI века, хотя во многих странах Ближнего Востока его именуют «Аравийский залив» или «Арабский залив». На картах Google он обозначен как «Персидский залив (Арабский залив)», на картах Apple Maps — только как «Персидский залив». В 2012 году правительство Ирана пригрозило подать в суд на Google из-за решения компании вообще не наносить название водоема на свои карты.
Американские военные уже давно в одностороннем порядке называют Персидский залив Арабским в своих заявлениях и публикуемых ими изображениях.