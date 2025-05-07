СМИ: МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив

Впервые размолвка между США и Ираном по этому вопросу произошла в 2017 году, во время первого президентства Трампа. Он упорно называл Персидский залив Арабским, на что тогдашний президент Ирана Хасан Рухани посоветовал ему «учить географию». «Все знали, что дружба Трампа продается — тому, кто больше заплатит. Теперь мы знаем, что он торгует и географией», — написал тогда министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.