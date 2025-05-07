PAS начала продавать билеты на конференцию партии, которая пройдет 5 и 6 июля в банкетном зале Capitoles Park в Кишиневе.
Цены на билеты — от 400 до 2,5 тысячи леев, в зависимости от пакета. В премиальный пакет включены ужин с лидерами партии и подарки.
Пакет «Действие» стоит 400 леев. Включены обед и три священных кофе-брейка.
В пакете «Солидарность» за 900 леев — ужин с лидерами PAS и подарок в виде меда и вина.
Пакет для состоятельных господ называется «Европейская интеграция» и продается за 2500 леев. Подарок там из семи продуктов плюс эксклюзивная панель с шампанским, канканом и девочками для обсуждений.
Отмывание денег — это все-таки не ремесло, а искусство, пишет rusputnikmd_2.
Кто партию ужинает, тот ее и танцует — журналист Людмила Бельченкова о платной конференции правящей партии PAS для своих.
«Рассчитываете сократить дистанцию и воочию увидеть гастрономические предпочтения Гросу? — две с половиной тысячи и велкам! О таком счастье даже не мечтаете, — ну ничего, можно пойти на панельные дискуссии, обед и три кофе-брейка — за 250 леев. В общем, пакеты на все вкусы и кошельки, но! Есть одно важное ограничение: надо быть членом PAS, ну, или хотя бы сторонником. Поэтому не мечтайте задать вопрос премьеру или министру, если вы не играете за желтых», — отметила Бельченкова.
Она отметила, что языки говорят, что так отмываются деньги, ведь сложно проверить совпало ли количество самих билетов с количеством участников этой Конференции.
«Всем понятно, что эта “замечательная придумка” желтых ничего общего с реальной политической Конференцией не имеет. Туда привыкли делегировать, тут — будут дегустировать. И между делом решать судьбу страны. Аппетит, как известно, приходит во время еды», — заключила Бельченкова.