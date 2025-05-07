«Европейская интеграция» за 2500 леев с человека: Партия власти в Молдове под видом конференции проводит гастрономические вечеринки — приглашаются только свои, и каждый платит за себя

«Рассчитываете сократить дистанцию и воочию увидеть гастрономические предпочтения Гросу? — две с половиной тысячи и велкам! О таком счастье даже не мечтаете, — ну ничего, можно пойти на панельные дискуссии, обед и три кофе-брейка — за 250 леев. В общем, пакеты на все вкусы и кошельки, но! Есть одно важное ограничение: надо быть членом PAS, ну, или хотя бы сторонником. Поэтому не мечтайте задать вопрос премьеру или министру, если вы не играете за желтых», — отметила Бельченкова.