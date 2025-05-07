Песков прокомментировал возможность удара «Орешником» в ответ на атаки БПЛА ВСУ

Российскому военному командованию поручено определить приоритетные цели в Киеве для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций со стороны Украины в Москве на День Победы, утверждают каналы Mash и Baza. При этом в Кремле заявили, что отменять запланированное перемирие в Москве не собираются. По данным газеты The Washington Post, на Украине считают маловероятной атаку ВСУ на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам.