Лукашенко наградил То Лама орденом Дружбы народов

Как заявил глава белорусского государства в своем недавнем поздравлении То Лама с 50-летием освобождения Южного Вьетнама, он с нетерпением ждет визита генсека ЦК Компартии этой страны в Беларусь. Данный визит, по словам Лукашенко, позволит еще больше укрепить отношения между двумя странами.