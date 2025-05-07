Лукашенко наградил То Лама орденом Дружбы народов

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама орденом Дружбы народов, сообщили в среду в пресс-службе белорусского лидера.
Там отметили, что этой награды То Лам удостоен за весомый вклад в развитие и укрепление дружественных отношений с Беларусью и развитие стратегического партнерства между странами.
Как заявил глава белорусского государства в своем недавнем поздравлении То Лама с 50-летием освобождения Южного Вьетнама, он с нетерпением ждет визита генсека ЦК Компартии этой страны в Беларусь. Данный визит, по словам Лукашенко, позволит еще больше укрепить отношения между двумя странами.
Высшая награда.
Орден Дружбы народов — это высшая из белорусских государственных наград, которых удостаиваются представители других стран.
В прошлом году орденом Дружбы народов был награжден Юрий Борисов, на тот момент занимавший пост гендиректора «Роскосмоса», и народная артистка СССР Александра Пахмутова.
А еще раньше, в 2021-м, ордена был удостоен российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий. В 2020, 2022 и 2023 годах награждения не проводились.