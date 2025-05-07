Блокадники со всего мира собрались в Смольном на съезд к 80-летию Победы

В Смольном открылся XXX съезд Международной ассоциации организаций блокадников Ленинграда. Как сообщила пресс-служба Смольного, блокадники прибыли со всего мира.
— 900 дней блокады показали всему миру характер нашего города и его жителей. Вы для нас — пример стойкости, мужества и совести. Мы рады видеть вас в Городе-Герое Ленинграде, — сказал Александр Беглов, обращаясь к участникам съезда.
Более сотни делегатов из Петербурга, российских регионов и зарубежья обсудили роль блокадников в сохранении исторической памяти. В заседании приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и представитель полпредства Президента. Беглов напомнил, что по инициативе ветеранов Президент поддержал проект мемориала на Пулковских высотах и установление 9 августа Днем воинской славы.
Ассоциация блокадников продолжает просветительскую работу: выпускает Книги памяти, поддерживает связь поколений. Сейчас в Петербурге живут свыше 40 тысяч блокадников и защитников Ленинграда. Все они получили юбилейную медаль «80 лет Победы», также были организованы выплаты и медподдержка.
Съезд продлится до 10 мая. Делегаты примут участие в памятных мероприятиях, включая Парад Победы и шествие «Бессмертного полка».