Вэнс: Россия просит слишком много в переговорах по Украине

«Я еще не настолько пессимистичен в этом вопросе. Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» — сказал Джей Ди Вэнс журналистам на Мюнхенской встрече лидеров.