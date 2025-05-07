Правительство Молдовы проведет реорганизацию некоторых госучреждений

Предполагается, что в результате внесенных изменений Государственное агентство по интеллектуальной собственности будет выведено из ведения кабмина и переподчинено Министерству юстиции, Агентство по межнациональным отношениям и Национальное агентство по исследованиям и разработкам — Министерству образования и исследований, Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям — Министерству здравоохранения, Агентство государственного имущества — Министерству экономического развития и цифровизации.