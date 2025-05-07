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Правительство Молдовы проведет реорганизацию некоторых госучреждений

Некоторые госструктуры Молдовы перейдут из подчинения правительства в ведение министерств.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Некоторые административные организации могут быть реорганизованы согласно документу, разработанному Государственной канцелярией Республики Молдова.

Соответствующий законопроект был одобрен в среду на заседании парламентской комиссии по публичному управлению и региональному развитию и будет предложен на рассмотрение депутатов.

Предполагается, что в результате внесенных изменений Государственное агентство по интеллектуальной собственности будет выведено из ведения кабмина и переподчинено Министерству юстиции, Агентство по межнациональным отношениям и Национальное агентство по исследованиям и разработкам — Министерству образования и исследований, Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям — Министерству здравоохранения, Агентство государственного имущества — Министерству экономического развития и цифровизации.

При этом Национальное агентство по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, Национальное бюро статистики, Национальное антидопинговое агентство, Бюро по расследованию аварий и инцидентов на транспорте, Агентство геодезии, картографии и кадастра, Национальная касса социального страхования и Национальная компания медицинского страхования, сохранят свое нынешнее подчинение.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что сотрудникам учреждений, которые перейдут в подчинение министерств будет гарантирована разница в заработной плате.

По мнению авторов законопроекта, изменение подчиненности административных органов будет способствовать повышению их эффективности, укреплению управления и адаптации органов государственной власти к актуальным потребностям общества.

В случае одобрения парламентом, перечисленные изменения вступят в силу с первого января 2026 года.