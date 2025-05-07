Правительство Молдовы проведет реорганизацию некоторых госучреждений

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Некоторые административные организации могут быть реорганизованы согласно документу, разработанному Государственной канцелярией Республики Молдова.
Соответствующий законопроект был одобрен в среду на заседании парламентской комиссии по публичному управлению и региональному развитию и будет предложен на рассмотрение депутатов.
Предполагается, что в результате внесенных изменений Государственное агентство по интеллектуальной собственности будет выведено из ведения кабмина и переподчинено Министерству юстиции, Агентство по межнациональным отношениям и Национальное агентство по исследованиям и разработкам — Министерству образования и исследований, Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям — Министерству здравоохранения, Агентство государственного имущества — Министерству экономического развития и цифровизации.
При этом Национальное агентство по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, Национальное бюро статистики, Национальное антидопинговое агентство, Бюро по расследованию аварий и инцидентов на транспорте, Агентство геодезии, картографии и кадастра, Национальная касса социального страхования и Национальная компания медицинского страхования, сохранят свое нынешнее подчинение.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что сотрудникам учреждений, которые перейдут в подчинение министерств будет гарантирована разница в заработной плате.
По мнению авторов законопроекта, изменение подчиненности административных органов будет способствовать повышению их эффективности, укреплению управления и адаптации органов государственной власти к актуальным потребностям общества.
В случае одобрения парламентом, перечисленные изменения вступят в силу с первого января 2026 года.