Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву на 9 Мая

Воздушное пространство Эстонии не может быть использовано для полетов в Москву представителей иностранных государств, которые планируют посетить парад 9 Мая, заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», — сказал Цахкна (цитата по ERR).
Как отметил министр, Эстония продолжает настаивать на том, что европейские политики не должны участвовать в организованных Россией «пропагандистских мероприятиях». ERR напоминает, что ранее Таллин запретил перелет в Москву на 9 Мая или обратно VIP-рейсам с Кубы и из Бразилии.
В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что любое участие в праздновании Дня Победы в Москве «будет воспринято всерьез», а странам, которые претендуют на вступление в Евросоюз (ЕС), следует отказаться от таких планов.
Одной из стран, которая рассчитывает стать членом блока, является Сербия. Однако сербский президент Александр Вучич заявил, что не станет отказываться от визита в Москву, даже если его «закуют в цепи». После этого, как сообщало сербское издание «Новости», власти Литвы и Латвии запретили лететь через свою территорию самолету, на борту которого должен был находиться Вучич.
Днем ранее, 6 мая, «Новости» написали, что аналогичный запрет Польша и Литва ввели в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который тоже собирался в Москву на 9 Мая. При этом газета Pravda со ссылкой на посольство Польши в Словакии сообщила, что разрешение на полет от Варшавы есть.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что у Владимира Путина 9 мая запланированы встречи с Вучичем и Фицо. Всего, как сообщили в Кремле, на параде Победы в Москве будут присутствовать 29 иностранных лидеров.