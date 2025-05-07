Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву на 9 Мая

Одной из стран, которая рассчитывает стать членом блока, является Сербия. Однако сербский президент Александр Вучич заявил, что не станет отказываться от визита в Москву, даже если его «закуют в цепи». После этого, как сообщало сербское издание «Новости», власти Литвы и Латвии запретили лететь через свою территорию самолету, на борту которого должен был находиться Вучич.