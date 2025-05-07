Красносельский обвинил Молдавию в фальсификации итогов ВОВ

Глава ПМР уверен, что данные действия являются результатом специальной программы, которая началась с момента развала Советского Союза. "В Приднестровье особый народ с особым складом… Мы другие, потому что мы не изменили своих принципов. Мы помним свою историю. И у нас нет дня, когда мы стали ненавидеть фронтовиков, понимаете? И не будет такого дня, я убежден в этом, в Приднестровье. И каждый из нас должен своими силами бороться с этой чумной пропагандой. Пропагандой нацизма и фашизма , — подчеркнул Красносельский.