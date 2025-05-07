В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для ветеранов

Ветераны Великой Отечественной войны, включая инвалидов, а также участники обороны Севастополя, проживающие в Севастополе, будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 50 тысяч рублей, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сейчас в городе проживают 36 человек, имеющих статус инвалидов и участников войны. Выплаты начислят без необходимости подавать заявление. Средства будут перечислены за период с 1 января текущего года. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании регионального правительства.
Средства также получат участницы обороны Севастополя. В городе их две: Александра Ивановна Портная и Валентина Тимофеевна Сергушкина.