В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для ветеранов

Сейчас в городе проживают 36 человек, имеющих статус инвалидов и участников войны. Выплаты начислят без необходимости подавать заявление. Средства будут перечислены за период с 1 января текущего года. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании регионального правительства.