Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для ветеранов

В Севастополе ввели пожизненные выплаты для инвалидов и участников ВОВ.

Источник: Комсомольская правда

Ветераны Великой Отечественной войны, включая инвалидов, а также участники обороны Севастополя, проживающие в Севастополе, будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 50 тысяч рублей, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сейчас в городе проживают 36 человек, имеющих статус инвалидов и участников войны. Выплаты начислят без необходимости подавать заявление. Средства будут перечислены за период с 1 января текущего года. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании регионального правительства.

Средства также получат участницы обороны Севастополя. В городе их две: Александра Ивановна Портная и Валентина Тимофеевна Сергушкина.