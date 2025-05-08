Asia Times: защитит ли США оборонный бюджет в 1,1 трлн долларов

«Скудный» бюджет — краткий предварительный план приоритетных расходов, в котором нет подробностей о том, куда пойдут деньги. Они будут указаны в «реальном» бюджете, который будет представлен конгрессу позднее в этом году, говорится в статье.
Она, как поясняет автор, отказалась от нового легкого танка М-10 Booker, который по иронии судьбы оказался слишком тяжелым, чтобы пересекать большинство европейских мостов и перебрасываться по воздуху в зоны конфликтов. К тому же он не отличался живучестью.
Судьба танка Abrams M-1 пока не известна. Предполагалось, что он изменит ход конфликта на Украине, но этого не произошло. Киеву эти танки отправлялись без систем активной защиты на борту и даже без дополнительной брони, которая приваривалась к некоторым Abrams, развернутым в Европе. Для российской армии они оказались легкой мишенью и русские с удовольствием демонстрируют трофейные танки в московских парках, говорится в статье.
Кроме того, автор привлекает внимание к тому, что у США нет всеобъемлющей системы противовоздушной обороны и они сильно подвержены вражеским атакам, в том числе на чувствительные правительственные объекты, атомные электростанции, водохранилища и плотины. Хотя у Пентагона есть крейсеры и эсминцы, на которых установлены многофункциональные боевые информационно-управляющие системы AEGIS, это, на взгляд Брайена, лишь временные меры противовоздушной обороны.
В США, продолжает он, якобы намерены перепроектировать американские наземные перехватчики (GBI), однако на это уйдет много лет. У США есть только 44 ракеты-перехватчика GBI, причем неизвестно, сколько из них находятся в рабочем состоянии. Из них 40 размещены на Аляске, и четыре — на авиабазе Ванденберг в Калифорнии якобы для защиты от северокорейских ракет дальнего радиуса действия. Остальная часть США остается без защиты, констатирует Брайен.
В кратком бюджете полностью поддерживается «Золотой купол» Трампа: система противовоздушной обороны от межконтинентальных баллистических ракет большой дальности. Россия уже показала, что гиперзвуковая ракета «Орешник» и такие гиперзвуковые стратегические системы большой дальности, как «Авангард», представляют беспрецедентную угрозу. Но «Золотой купол» решит только часть проблем, считает Брайен.
Единственная организация, способная выводить на орбиту большое количество спутников, — это его компания SpaceX. Она является пионером в разработке многоразовых ракетных ускорителей, а ее система Starlink уже вывела на орбиту более 7000 спутников. В следующем десятилетии планируется увеличить число спутников Starlink до 42 000. Ни Россия, ни Китай, ни какая-либо другая американская компания не могут сравниться с возможностями SpaceX в этом плане, говорится в статье.
В нынешнем виде «скудный» бюджет администрации Трампа требует серьезной доработки, поскольку оставляет зияющие дыры, в том числе в области противоракетной обороны, приходит к выводу экс-замминистра обороны США.