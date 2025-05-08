Asia Times: защитит ли США оборонный бюджет в 1,1 трлн долларов

В США, продолжает он, якобы намерены перепроектировать американские наземные перехватчики (GBI), однако на это уйдет много лет. У США есть только 44 ракеты-перехватчика GBI, причем неизвестно, сколько из них находятся в рабочем состоянии. Из них 40 размещены на Аляске, и четыре — на авиабазе Ванденберг в Калифорнии якобы для защиты от северокорейских ракет дальнего радиуса действия. Остальная часть США остается без защиты, констатирует Брайен.