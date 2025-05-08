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Asia Times: защитит ли США оборонный бюджет в 1,1 трлн долларов

Административно-бюджетное управление США направило в конгресс «скудный» бюджет на 2026 финансовый год. Хотя в бюджете предусмотрено сокращение федеральных расходов на миллиарды долларов, в нем впервые предлагается выделить на оборонные нужды 1,1 трлн долларов. Поможет ли это усилить оборону США, разбирался Стивен Брайен, бывший замминистра обороны США, в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Скудный» бюджет — краткий предварительный план приоритетных расходов, в котором нет подробностей о том, куда пойдут деньги. Они будут указаны в «реальном» бюджете, который будет представлен конгрессу позднее в этом году, говорится в статье.

Но, судя по документу, армия США вносит изменения, руководствуясь уроками, извлеченными на Украине.

Она, как поясняет автор, отказалась от нового легкого танка М-10 Booker, который по иронии судьбы оказался слишком тяжелым, чтобы пересекать большинство европейских мостов и перебрасываться по воздуху в зоны конфликтов. К тому же он не отличался живучестью.

Судьба танка Abrams M-1 пока не известна. Предполагалось, что он изменит ход конфликта на Украине, но этого не произошло. Киеву эти танки отправлялись без систем активной защиты на борту и даже без дополнительной брони, которая приваривалась к некоторым Abrams, развернутым в Европе. Для российской армии они оказались легкой мишенью и русские с удовольствием демонстрируют трофейные танки в московских парках, говорится в статье.

Как отмечает Брайен, существующий запас из 5000 танков Abrams (3600 находятся на хранении) не будет поддерживаться и они никогда не увидят поля боя.

Кроме того, автор привлекает внимание к тому, что у США нет всеобъемлющей системы противовоздушной обороны и они сильно подвержены вражеским атакам, в том числе на чувствительные правительственные объекты, атомные электростанции, водохранилища и плотины. Хотя у Пентагона есть крейсеры и эсминцы, на которых установлены многофункциональные боевые информационно-управляющие системы AEGIS, это, на взгляд Брайена, лишь временные меры противовоздушной обороны.

В США, продолжает он, якобы намерены перепроектировать американские наземные перехватчики (GBI), однако на это уйдет много лет. У США есть только 44 ракеты-перехватчика GBI, причем неизвестно, сколько из них находятся в рабочем состоянии. Из них 40 размещены на Аляске, и четыре — на авиабазе Ванденберг в Калифорнии якобы для защиты от северокорейских ракет дальнего радиуса действия. Остальная часть США остается без защиты, констатирует Брайен.

В кратком бюджете полностью поддерживается «Золотой купол» Трампа: система противовоздушной обороны от межконтинентальных баллистических ракет большой дальности. Россия уже показала, что гиперзвуковая ракета «Орешник» и такие гиперзвуковые стратегические системы большой дальности, как «Авангард», представляют беспрецедентную угрозу. Но «Золотой купол» решит только часть проблем, считает Брайен.

Для защиты страны Пентагону, по мнению Брайена, придется рассчитывать на милость Илона Маска.

Единственная организация, способная выводить на орбиту большое количество спутников, — это его компания SpaceX. Она является пионером в разработке многоразовых ракетных ускорителей, а ее система Starlink уже вывела на орбиту более 7000 спутников. В следующем десятилетии планируется увеличить число спутников Starlink до 42 000. Ни Россия, ни Китай, ни какая-либо другая американская компания не могут сравниться с возможностями SpaceX в этом плане, говорится в статье.

В нынешнем виде «скудный» бюджет администрации Трампа требует серьезной доработки, поскольку оставляет зияющие дыры, в том числе в области противоракетной обороны, приходит к выводу экс-замминистра обороны США.