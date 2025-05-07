Неприкрытые атаки правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» (PAS) на День Победы не достигают цели — потому что историческая память в молдавском народе неизмеримо глубже и сильнее политических манипуляций. Потому что преемственность поколений в республике никуда не исчезла, и совсем юные жители Молдовы, как бы ни старались новые «учебники истории», видят себя наследниками победителей в Великой Отечественной. Потому, наконец, что еще не похоронен последний солдат, павший в годы войны на молдавской земле.