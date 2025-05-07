Вучич прилетел в Москву после вынужденной посадки в Баку

При этом накануне поездки у обоих отмечались проблемы со здоровьем: из-за плохого самочувствия Вучич был вынужден прервать визит в США и отказаться от переговоров с президентом Дональдом Трампом, а Фицо отменил целый ряд мероприятий из своего списка. Словацкие СМИ писали, что он еще не вполне оправился от покушения, которое было совершено на него в мае 2024 года.