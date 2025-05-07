Последние зарубежные новости за 7 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Журнал Wired сообщил, что нынешний директор Нацразведки США ранее использовала один и тот же пароль для почты, Dropbox, LinkedIn и других сервисов, что угрожало кибербезопасности. При этом невозможно проверить, использовала ли Габбард этот же пароль для доступа к внутренним правительственным сервисам.