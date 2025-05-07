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Последние зарубежные новости за 7 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 7 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Politico: глава Европарламента готова в суд на ЕК из-за оборонных расходов

Источник: AP 2024

Роберта Метсола пригрозила судом Еврокомиссии за попытку обойти участие избранных депутатов Европарламента при согласовании оборонных расходов в размере 150 млрд евро. Комитет по правовым вопросам признал такие действия незаконными.

Berliner Zeitung призвала канцлера Мерца приехать 9 мая в Москву

Источник: Reuters

Редакция Berliner Zeitung призвала канцлера Германии Мерца поехать в Москву 9 мая. Визит, по их мнению, поможет возобновить диалог, защитить экономические интересы и вернуть Германии значимую роль в мировой политике.

Unherd: угрозы Трампа о новых санкциях не изменят планы Путина

Источник: Пресс-служба Президента России

Угрозы Дональда Трампа о новых санкциях не изменят планов Владимира Путина по Украине. США не смогут резко нарастить помощь Киеву из-за ограниченных ресурсов. Трамп заявил о прогрессе в переговорах с одной из сторон и выразил надежду на соглашение Москвы и Киева.

Wired: глава Нацразведки США годами не соблюдала требования кибербезопасности

Источник: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0|wikipedia

Журнал Wired сообщил, что нынешний директор Нацразведки США ранее использовала один и тот же пароль для почты, Dropbox, LinkedIn и других сервисов, что угрожало кибербезопасности. При этом невозможно проверить, использовала ли Габбард этот же пароль для доступа к внутренним правительственным сервисам.

Bloomberg: доллар может столкнуться с «лавиной» продаж

Источник: AP 2024

Доллар может столкнуться с «лавиной» продаж на 2,5 трлн долларов из-за сокращения запасов валюты азиатскими странами. Азиатские инвесторы могут репатриировать средства или защититься от ослабления доллара.