В Кремле после атак дронов констатировали неготовность Украины к миру

Украина демонстрирует неготовность к мирному урегулированию конфликта, продолжая атаковать беспилотниками российские регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Телеведущий ВГТРК Павел Зарубин спросил Пескова, как в Кремле оценивают удары украинских беспилотников по России, в те дни, когда многие мировые лидеры направляются в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Они продолжают демонстрировать свою сущность, свою неготовность и нежелание мира. Склонность к террористическим действиям и удары по мирным объектам, попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой Зарубин опубликовал у себя в телеграм-канале.
Атаки украинских дронов на российские регионы активизировались в начале недели. Накануне за сутки были сбиты около 30 беспилотников, направлявшихся к Москве. В ночь на 6 мая, по данным Минобороны, над российскими регионами ПВО уничтожили 105 дронов. Менее чем два часа назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки БПЛА на Москву.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Киев до сих пор «не сделал ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться» к предложенному Владимиром Путиным перемирию. «Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные», — заключил Песков.
Перемирие по случаю празднования 80-летия Победы Владимир Путин объявил 28 апреля, «исходя из гуманитарных соображений». Предполагается, что оно вступит в силу с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая и закончится в 0:00 в ночь с 10 на 11 мая. Песков говорил, что целью перемирия является проверка готовности Украины к поиску путей для долгосрочного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном прекращении огня. Объявленное Россией трехдневное перемирие он отверг. В Кремле сразу предупредили, что российские военные дадут «адекватный и эффективный ответ», если Украина нарушит режим прекращения огня.