В Кремле после атак дронов констатировали неготовность Украины к миру

Перемирие по случаю празднования 80-летия Победы Владимир Путин объявил 28 апреля, «исходя из гуманитарных соображений». Предполагается, что оно вступит в силу с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая и закончится в 0:00 в ночь с 10 на 11 мая. Песков говорил, что целью перемирия является проверка готовности Украины к поиску путей для долгосрочного мира.