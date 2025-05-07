Путин похвалил достижения Кадырова на фоне его слов об отставке

«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидная вещь», — сказал он (цитата по ТАСС).
6 мая Кадыров заявил журналистам, что просил о своей отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат. Однако, по его словам, такое решение может принять только президент России. 7 мая, перед встречей, он подтвердил специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что поднимет во время разговора с главой государства вопрос о возможной отставке.
Глава Чечни доложил Путину, что экономические показатели в регионе выросли на 32%, промышленное производство — на 47%, объем строительных работ, составил более 8 млн кв. м, а уровень безработицы снизился до 4%.
Путин ответил, что достижениями республики, в том числе в развитии экономики и строительстве, может гордиться весь народ Чечни и вся страна. Кадыров поблагодарил президента за эту оценку и пообещал «не подвести».
Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих руководителей регионов. В 2017 году он назвал своей мечтой уйти в отставку, но в 2023 году сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок. Срок действующих полномочий Кадырова истекает в 2026 году.