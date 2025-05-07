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Путин похвалил достижения Кадырова на фоне его слов об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона за последние годы, заявил президент России Владимир Путин после доклада об экономической жизни в республике.

Источник: РИА "Новости"

«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидная вещь», — сказал он (цитата по ТАСС).

6 мая Кадыров заявил журналистам, что просил о своей отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат. Однако, по его словам, такое решение может принять только президент России. 7 мая, перед встречей, он подтвердил специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что поднимет во время разговора с главой государства вопрос о возможной отставке.

Глава Чечни доложил Путину, что экономические показатели в регионе выросли на 32%, промышленное производство — на 47%, объем строительных работ, составил более 8 млн кв. м, а уровень безработицы снизился до 4%.

Путин ответил, что достижениями республики, в том числе в развитии экономики и строительстве, может гордиться весь народ Чечни и вся страна. Кадыров поблагодарил президента за эту оценку и пообещал «не подвести».

Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих руководителей регионов. В 2017 году он назвал своей мечтой уйти в отставку, но в 2023 году сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок. Срок действующих полномочий Кадырова истекает в 2026 году.