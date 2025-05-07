Путин похвалил достижения Кадырова на фоне его слов об отставке

6 мая Кадыров заявил журналистам, что просил о своей отставке, и выразил надежду на то, что его в этом поддержат. Однако, по его словам, такое решение может принять только президент России. 7 мая, перед встречей, он подтвердил специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что поднимет во время разговора с главой государства вопрос о возможной отставке.