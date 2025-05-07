EUobserver: ЕС может ввести санкции против МЭИ и российских производителей оружия

В новый пакет санкций Евросоюз может включить 54 юрлица и 14 физических лиц, пишет EUobserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии, разосланное 6 мая странам ЕС. Помимо российских организаций в список также могут попасть пять компаний из Китая, утверждает издание.