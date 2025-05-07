Политолог Марков объяснил слова Вэнса о чрезмерных условиях России на переговорах

Политолог Сергей Марков в своём телеграм-канале объяснил слова вице-президента США Вэнса. По словам Маркова, Вэнс заявил, что переговоры о мире продолжаются, Россия заинтересована в мире и не согласна на временное перемирие, а требует более постоянных условий мира. Поэтому переговоры о перемирии фактически заморожены, а идут именно переговоры о мире.