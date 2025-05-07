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Политолог Марков объяснил слова Вэнса о чрезмерных условиях России на переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные условия на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия заинтересована в мире.

Источник: AP 2024

Политолог Сергей Марков в своём телеграм-канале объяснил слова вице-президента США Вэнса. По словам Маркова, Вэнс заявил, что переговоры о мире продолжаются, Россия заинтересована в мире и не согласна на временное перемирие, а требует более постоянных условий мира. Поэтому переговоры о перемирии фактически заморожены, а идут именно переговоры о мире.

При этом, c точки зрения Вашингтона, Россия требует слишком много.

«Полагаю, что Вэнс адекватно описал ситуацию. И даже точно сказал, что не Россия требует слишком много, а администрация Трампа считает, что Россия требует слишком много», — отметил политолог.