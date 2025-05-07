Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda

«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — говорится в сообщении на сайте издания.