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Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda

БРАТИСЛАВА, 7 мая — РИА Новости. Пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны — Латвия, Литва и Эстония, сообщило словацкое издание Pravda.

Источник: © РИА Новости

«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — говорится в сообщении на сайте издания.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, идет поиск альтернативного маршрута. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ.