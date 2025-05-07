Президент Сербии Александр Вучич, прибывший в Москву в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прогулялся по Красной площади и полюбовался подготовкой сердца российской столицы к параду и празднику в целом. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
«Ну и вот свежайшие и очень важные кадры: президент Сербии Александр Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — пишет журналист.
Отметим, что Вучичу попытались помешать добраться до России Литва и Латвия, которые перекрыли своё воздушное пространство для спецборта сербского президента, направляющегося в Россию. Почему, зачем, на что рассчитывали — не ясно, потому что Вучич — в Москве, а Прибалтика — в очередной раз опозорилась.
Ранее KP.RU сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров коротко, но емко охарактеризовал назвал поступок Литвы и Латвии, назвав его позором.