Президент Сербии Вучич посетил Красную площадь в период подготовки к параду

Отметим, что Вучичу попытались помешать добраться до России Литва и Латвия, которые перекрыли своё воздушное пространство для спецборта сербского президента, направляющегося в Россию. Почему, зачем, на что рассчитывали — не ясно, потому что Вучич — в Москве, а Прибалтика — в очередной раз опозорилась.