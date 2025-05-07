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Президент Сербии Вучич посетил Красную площадь в период подготовки к параду

Александр Вучич прогулялся по Красной площади по прибытии в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич, прибывший в Москву в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прогулялся по Красной площади и полюбовался подготовкой сердца российской столицы к параду и празднику в целом. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

«Ну и вот свежайшие и очень важные кадры: президент Сербии Александр Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — пишет журналист.

Отметим, что Вучичу попытались помешать добраться до России Литва и Латвия, которые перекрыли своё воздушное пространство для спецборта сербского президента, направляющегося в Россию. Почему, зачем, на что рассчитывали — не ясно, потому что Вучич — в Москве, а Прибалтика — в очередной раз опозорилась.

Ранее KP.RU сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров коротко, но емко охарактеризовал назвал поступок Литвы и Латвии, назвав его позором.