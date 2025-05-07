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Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Москву на День Победы

Эстония приняла такое решение несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование ее воздушного пространства.

Источник: Аргументы и факты

Эстония не разрешила пролет над своей территорией спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ.

Фицо в социальных сетях заявил, что сейчас прорабатывается альтернативный маршрут.

«Эстония пару минут назад сообщила, что не разрешит нам пролететь над ее территорией», — сказал премьер Словакии в опубликованном видеообращении.

По его словам, решение связано с попыткой сорвать его визит в Москву.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики и Польша запретили пролет в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором попытки стран ЕС помешать лидерам прилететь в Москву.