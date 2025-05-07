Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Москву на День Победы

Эстония не разрешила пролет над своей территорией спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ.
Фицо в социальных сетях заявил, что сейчас прорабатывается альтернативный маршрут.
«Эстония пару минут назад сообщила, что не разрешит нам пролететь над ее территорией», — сказал премьер Словакии в опубликованном видеообращении.
По его словам, решение связано с попыткой сорвать его визит в Москву.
Ранее сообщалось, что страны Прибалтики и Польша запретили пролет в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.