Киев является единственным препятствием на пути к достижению перемирия, поскольку нарушает договоренности, направленные на остановку огня. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, что президент РФ Владимир Путин якобы препятствует урегулированию конфликта на Украине. Представитель МИД назвала слова американского политика удивительными, поскольку Москва никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Киевом и не была против прекращения огня.
Как отметила Захарова, именно соблюдение киевским режимом предыдущих инициатив по перемирию, предложенных Россией, могло бы стать шагом на пути к долгосрочному и полному прекращению огня в зоне боевых действий.