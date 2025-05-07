Захарова назвала Киев единственным препятствием к перемирию

Дипломат прокомментировала заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, что президент РФ Владимир Путин якобы препятствует урегулированию конфликта на Украине. Представитель МИД назвала слова американского политика удивительными, поскольку Москва никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Киевом и не была против прекращения огня.