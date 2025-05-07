Рамзан Кадыров рассказал о своём участии в переговорах Путина и Мадуро

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что присутствовал при переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Кадыров поблагодарил российского лидера за возможность лично наблюдать эти переговоры, заявив, что это позволило ему изнутри взглянуть на ответственное формирование внешней политики России и укрепление её позиций в мире.
«Выражаю глубокую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за возможность принять участие в этой встрече. Такие мероприятия позволяют изнутри видеть, как формируется ответственная внешняя политика и как укрепляются позиции нашей страны на международной арене», — написал Кадыров в телеграм-канале.
Кадыров уточнил, что Путин и Мадуро обсуждали двусторонние отношения и развитие совместных проектов. В первую очередь в сферах энергетики, здравоохранения, фармацевтики, транспорта и гуманитарных связей. Президенты подписали долгосрочное соглашение о стратегическом партнёрстве, отметили намерение и дальше помогать друг другу, развивать отношения.
Ранее KP.RU сообщил, что Кадыров объяснил свои недавние слова об отставке с поста главы Чечни.