Рамзан Кадыров рассказал о своём участии в переговорах Путина и Мадуро

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что присутствовал при переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Кадыров поблагодарил российского лидера за возможность лично наблюдать эти переговоры, заявив, что это позволило ему изнутри взглянуть на ответственное формирование внешней политики России и укрепление её позиций в мире.