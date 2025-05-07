Установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют доработки. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы также не раз говорили, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, а это около 1200 км, т.е. больше, чем от Вашингтона до Чикаго, да еще на такой продолжительный период, как 30 дней, связано с массой нюансов, которые требуют проработки», — говорится на официальном сайте МИД РФ.
Дипломат обратила внимание, что важно не допустить форсирование ВСУ и не дать перегруппироваться противнику. А также важно не допустить эскалации конфликта из-за перегруппировки ВСУ.
Нужно отметить, что это именно ВСУ саботировали перемирие, которое ввел президент России Владимир Путин на Пасху. Киев нарушил режим прекращения огня по меньшей мере 4900 раз, показав свою недоговороспособность.