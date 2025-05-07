МИД: установление режима прекращения огня с Украиной связано с массой нюансов

«Мы также не раз говорили, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, а это около 1200 км, т.е. больше, чем от Вашингтона до Чикаго, да еще на такой продолжительный период, как 30 дней, связано с массой нюансов, которые требуют проработки», — говорится на официальном сайте МИД РФ.