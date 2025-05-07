Он внук нациста: в Совфеде резко высказались о возможности визита Мерца на парад Победы в Москве

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, чей дед был связан с нацистским режимом, вряд ли будет желанным гостем в Москве. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с aif.ru.
По его словам, в России не готовы радушно принимать политика, который ранее выступал за поставки немецкого оружия для ударов по российской территории. Сенатор отметил, что такие взгляды Мерца делают его визит в Москву крайне маловероятным.
Избрание Мерца главой правительства Германии не сулит улучшения отношений между Россией и Германией, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Она пояснила, что политическая обстановка в Германии пока не способствует сближению двух стран. Журова подчеркнула, что в ближайшее время ситуация останется напряженной, и это объективная реальность.