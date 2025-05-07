Он внук нациста: в Совфеде резко высказались о возможности визита Мерца на парад Победы в Москве

Избрание Мерца главой правительства Германии не сулит улучшения отношений между Россией и Германией, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Она пояснила, что политическая обстановка в Германии пока не способствует сближению двух стран. Журова подчеркнула, что в ближайшее время ситуация останется напряженной, и это объективная реальность.