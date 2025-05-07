Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД

Основные тезисы:
- Россия никогда не была против прекращения огня на Украине;
- заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с установлением 30-дневного перемирия вызывает удивление;
- установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, они требуют проработки;
- длительное перемирие на всей линии соприкосновения на Украине требует обеспечения действенного контроля за его соблюдением;
- единственным препятствием к перемирию является Киев: он не желает обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.
«Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия
Мирные инициативы Путина
В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.