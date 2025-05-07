Захарова: Россия последит за поведением Киева в ближайшие дни

Проверкой искренности намерений украинской стороны станет соблюдение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) трёхдневного режима тишины с 8 по 10 мая, объявленного президентом России в честь Дня Победы. Захарова также выразила недоумение в связи с заявлениями США о якобы имеющемся у Москвы сопротивлении идее 30-дневного перемирия. По ее словам, Россия всегда выступала за диалог и прекращение огня", — подчеркнула она.