Захарова удивилась словам Келлога о том, что Москва препятствует перемирию

Россия никогда не была против прекращения огня на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление спецпосланника президента США Кита Келлога в интервью Fox News.
Она подчеркнула, что заявление Келлога вызывает удивление. «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — сказала Захарова, напомнив, что в марте 2025 года Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергообъектам, а в апреле объявила пасхальное перемирие. «Их соблюдение Киевом могло стать шагом в направлении долгосрочного прекращения огня», — отметила дипломат, указав на то, что Киев саботировал и то, и другое.
«ВСУ нарушали мораторий 136 раз, а прекращение огня на Пасху — почти 5 тыс. раз, что говорит либо о недоговороспособности киевского режима, либо о том, что он не контролирует собственных военных», — добавила Захарова.
Она добавила, что российская сторона неоднократно говорила о том, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на такой продолжительный период, как 30 дней, связана с массой нюансов, требующих проработки. Как пояснила представитель МИД, важно обеспечить действенный контроль за соблюдением режима и не допустить, чтобы Киев использовал его для повышения боевого потенциала ВСУ, форсированной мобилизации и поставок вооружений. Иначе через 30 дней конфликт разгорится с новой силой.
«Таким образом, единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня», — заявила Захарова, подчеркнув, что проверкой миролюбивых намерений Киева станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8−10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы.
Ранее Келлог в интервью Fox News заявил, что единственным препятствием на пути установления 30-дневнего перемирия между Россией и Украиной является несогласие президента России Владимира Путина с этим предложением. Он отмечал, что Киев стремится к приостановке боевых действий по существующей линии боевого соприкосновения с дальнейшим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны.