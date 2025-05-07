Захарова удивилась словам Келлога о том, что Москва препятствует перемирию

Она подчеркнула, что заявление Келлога вызывает удивление. «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — сказала Захарова, напомнив, что в марте 2025 года Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергообъектам, а в апреле объявила пасхальное перемирие. «Их соблюдение Киевом могло стать шагом в направлении долгосрочного прекращения огня», — отметила дипломат, указав на то, что Киев саботировал и то, и другое.