Собянин сообщил об уничтожении еще трех вражеских БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожено еще три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве», — говорится в сообщении от градоначальника.
Позже Собянин заметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушений нет.
Нужно отметить, что украинские военные уже не первый раз за день пытаются атаковать Москву и другие регионы РФ. За последние сутки было сбито 524 вражеских дрона.
Ранее KP.RU сообщил, что были введены ограничения на полеты в столичных аэропортах и в других регионах РФ. Сейчас Минтранс и Росавиация делает все возможное, чтобы ситуация нормализовалась, но в приоритет ставится безопасность полетов, поэтому задержки рейсов могут продолжаться.