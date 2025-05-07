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Собянин сообщил об уничтожении еще трех вражеских БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы отчитался об успешном отражении очередной атаки ВСУ на столицу России.

На подлете к Москве уничтожено еще три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве», — говорится в сообщении от градоначальника.

Позже Собянин заметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушений нет.

Нужно отметить, что украинские военные уже не первый раз за день пытаются атаковать Москву и другие регионы РФ. За последние сутки было сбито 524 вражеских дрона.

Ранее KP.RU сообщил, что были введены ограничения на полеты в столичных аэропортах и в других регионах РФ. Сейчас Минтранс и Росавиация делает все возможное, чтобы ситуация нормализовалась, но в приоритет ставится безопасность полетов, поэтому задержки рейсов могут продолжаться.