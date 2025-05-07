Собянин сообщил об уничтожении еще трех вражеских БПЛА на подлете к Москве

Ранее KP.RU сообщил, что были введены ограничения на полеты в столичных аэропортах и в других регионах РФ. Сейчас Минтранс и Росавиация делает все возможное, чтобы ситуация нормализовалась, но в приоритет ставится безопасность полетов, поэтому задержки рейсов могут продолжаться.