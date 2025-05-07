Путин готовит почву для конкуренции с Китаем за ресурсы

Президент Владимир Путин готовится к конкуренции за ресурсы с Китаем.
Президент РФ Владимир Путин готовится конкуренции с Китаем за природные ресурсы Монголии. Переговоры российского лидера с президентом Ухнаагийн Харэлсухом состоялась в Кремле 7 мая в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснил URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, объемы ресурсов в Монголии серьезные, бороться есть за что, но это не приведет к конфликту между РФ и КНР.
«У наших стран есть героические страницы общей истории. В 2024 году исполнилось 85 лет нашей общей победе над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В России ценят наше взаимодействие с Монголией в годы Великой Отечественной войны и в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году», — приветствовал гостя Путин.
В сентябре 2024 года Владимир Путин приезжал в Улан-Батор на празднование юбилея разгрома японцев на Халхин-ГолеФото: Даниил Глухов © URA.RU.
На деньги «простых аратов» была сформирована танковая колонна и эскадрилья «Монгольский арат», которые воевали на стороне СССР. А в августе 1945 года Монгольская Народная Армия вместе с советскими бойцами сражалась против Японии, напомнил Путин.
Ухнаагийн Харэлсух заявил, что «историческую победу в Великой Отечественной войне нельзя исказить». «Наши деды, прадеды вместе были в тягостное время этой войны и других военных действиях. С самых первых дней монгольский народ всегда был с народом России», — отметил лидер Монголии.
В годы войны монголы отправили в СССР более 530 тысячи лошадей, продукты и одежду. А в честь 70-летия Победы страна подарила России памятник «По дорогам войны»: монгольские лошади тянут пушку по фронтовому бездорожью. Скульптура установлена на Поклонной горе в Москве. Ее автор — скульптор Аюурзана Очирболд.
Отношения России и Монголии постепенно восстанавливаются. По словам Владимира Путина, «развивается политический диалог». Растет товарооборот. «Мы неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям очень чувствительным и важным для Монголии», — добавил президент.
Монгольские солдаты в этом году принимают участие в военном параде на Красной площадиФото: Даниил Глухов © URA.RU.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко объяснил URA.RU, что Улан-Батор заинтересован в расширении связей с Россией, так как опасается усиления позиций Китая. «Монголия балансирует между двумя крупнейшими соседями (РФ и КНР) и хочет, чтобы Россия расширила свое присутствие в экономике страны. Речь идет об инвестициях в сырьевую отрасль, в транспортную сферу, в промышленность. В Монголии, например, есть крупное меднорудное месторождение, угольные месторождения», — отметил Ткаченко.
И это — далеко не полный перечень ресурсов. На территории Монголии выявлено более 80 видов полезных ископаемых. При этом запасы меди, молибдена, угля, золота, урана и редкоземельных металлов одни из крупнейших в мире. Месторождения нужно не только осваивать, но и транспортировать сырье, в том числе поэтому, отметил Станислав Ткаченко, идет развитие железных дорог в стране.
"В Монголии сохранилась советская колея железных дорог. Но Китаю нужна колея под свои стандарты. Они заставляют монголов разрешить строительство новой железной дороги (под свою колею) от границы с Китаем до ближайших месторождений, но монголы не соглашаются.
России это выгодно: мы расширяем железнодорожную сеть в Монголии под свои стандарты и создаем благоприятные условия для вывоза медного концентрата, других руд, которые добываются там", — пояснил эксперт.
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По мнению Станислава Ткаченко, в технологическом плане России конкурировать с Китаем сложно. Кроме того, КНР вкладывает больше инвестиций в экономику Монголии. Но Улан-Батор заинтересован в развитии отношений именно с Москвой, и Россия от этого сотрудничества тоже только выиграет. «Россия и Китай конкурируют в Монголии. Но это именно конкуренция, без намека на конфликт», — заключил Ткаченко.