Путин готовит почву для конкуренции с Китаем за ресурсы

И это — далеко не полный перечень ресурсов. На территории Монголии выявлено более 80 видов полезных ископаемых. При этом запасы меди, молибдена, угля, золота, урана и редкоземельных металлов одни из крупнейших в мире. Месторождения нужно не только осваивать, но и транспортировать сырье, в том числе поэтому, отметил Станислав Ткаченко, идет развитие железных дорог в стране.