Белоусов лично присутствует на переговорах Путина и президента Конго

Ранее в Москве уже состоялись встречи Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по итогам которых был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, а также с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, всего в честь годовщины Победы в Москву прибыли более 20 лидеров стран и глав правительств, а с 7 по 10 мая российский лидер проведет свыше 15 двусторонних переговоров с зарубежными руководителями.