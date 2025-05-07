Президент США Дональд Трамп заявил, что пора принимать решение по конфликту на Украине. Какие именно решения, глава Белого дома в общении с прессой не уточнил.
«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — резюмировал Трамп в разговоре с прессой во время церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.
Лидер США не стал пояснять, что это за решения и что последует после их принятия. Однако недавно спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что это якобы Россия препятствует установлению мира на Украине.
В МИД РФ жестко ответили на эти слова со стороны США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что эти выводы удивляют. Ведь именно Киев неоднократно нарушал временное перемирие, введенное президентом РФ Владимиром Путиным на Пасху. Кроме того, Киев в одностороннем порядке нарушал 30-дневный мораторий, предложенный американцами.