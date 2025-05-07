Президент Монголии Хурэлсух назвал одной из важнейших победу в ВОВ

Победа в Великой Отечественной войне является одной из самых важных в истории человечества, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
«Победа в ВОВ является одной из самых важных в истории человечества для установления мира во всем мире», — отметил он в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.
Хурэлсух добавил, что монгольский народ всегда был с народом РФ. Он напомнил, что прадеды обеих стран были вместе в тягостное время войны.
Ранее глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху сообщил, что ветераны из Израиля приедут на парад Победы в Москве.
Премьер-министр рассказал, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с Путиным высоко оценил вклад советских воинов в победу над нацистской Германией.