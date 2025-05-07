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Президент Монголии Хурэлсух назвал одной из важнейших победу в ВОВ

Хурэлсух отметил, что «монгольский народ всегда был с народом России».

Источник: Аргументы и факты

Победа в Великой Отечественной войне является одной из самых важных в истории человечества, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

«Победа в ВОВ является одной из самых важных в истории человечества для установления мира во всем мире», — отметил он в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

Хурэлсух добавил, что монгольский народ всегда был с народом РФ. Он напомнил, что прадеды обеих стран были вместе в тягостное время войны.

Ранее глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху сообщил, что ветераны из Израиля приедут на парад Победы в Москве.

Премьер-министр рассказал, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с Путиным высоко оценил вклад советских воинов в победу над нацистской Германией.