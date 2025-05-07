Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно США выиграли Вторую мировую войну, став доминирующей силой в победе над фашистской Германией. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.
«У России большой день завтра. Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других», — заявил Трамп.
Президент США отметил, что роль СССР в победе над фашизмом якобы не была такой же значимой, как у американского государства.
Ранее Трамп также подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США, отметив, что без жертвы американских военных она не была бы выиграна, а мир сейчас выглядел бы совершенно иначе.
Как сообщал KP.RU, делая громкие заявления о вкладе США в победу над фашистской Германией, Дональд Трамп лишь пытается играть краплеными картами, чтобы «Сделать Америку снова великой» в глазах ее народа и других стран.