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Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США: и вот что он сказал про роль СССР в победе над фашизмом

Трамп: Россия была крупным фактором, но именно США выиграли Вторую мировую войну.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно США выиграли Вторую мировую войну, став доминирующей силой в победе над фашистской Германией. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.

«У России большой день завтра. Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других», — заявил Трамп.

Президент США отметил, что роль СССР в победе над фашизмом якобы не была такой же значимой, как у американского государства.

Ранее Трамп также подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США, отметив, что без жертвы американских военных она не была бы выиграна, а мир сейчас выглядел бы совершенно иначе.

Как сообщал KP.RU, делая громкие заявления о вкладе США в победу над фашистской Германией, Дональд Трамп лишь пытается играть краплеными картами, чтобы «Сделать Америку снова великой» в глазах ее народа и других стран.