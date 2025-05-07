Тарасова выступила против спортсменов в Госдуме

Тарасова отметила, что сама никогда не хотела идти в политику.
Спортсмены должны продолжать работать по своему профилю, и не идти в политику. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Спортсмены в политике? Даже не думаю, кто и куда идет. Лучше работать по своему профилю. Лучше работы нет, чем преподавать детям, а потом взрослым, то, чем ты занимался всю жизнь. Странно, что у спортсменов нет такого желания. А идти в Госдуму, и что там делать? Что профессиональный спортсмен может делать в Госдуме? Я никаких плюсов в том, что спортсмены идут в политику, не вижу. Зарплата, может, там больше, чем у нас. Но и то я этот вопрос не знаю и не хочу обсуждать», — подчеркнула тренер в беседе со Sport24.
Тарасова также добавила, что у нее самой никогда не было желания идти в политику. Она отметила, что считает преподавание и передачу опыта младшему поколению самой ценной работой для бывших спортсменов. Она также выразила удивление тем, что многие спортсмены сегодня стремятся попробовать себя в политической деятельности вместо того, чтобы развивать спортивную отрасль и делиться своими знаниями с молодежью.
Но не все депутаты, уходя в Госдуму, забывают о спорте. Так, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова продолжает следить и комментировать события в мире гимнастики. Ранее она поддержала трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова, который тренируется в Европе.