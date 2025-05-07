Тарасова выступила против спортсменов в Госдуме

«Спортсмены в политике? Даже не думаю, кто и куда идет. Лучше работать по своему профилю. Лучше работы нет, чем преподавать детям, а потом взрослым, то, чем ты занимался всю жизнь. Странно, что у спортсменов нет такого желания. А идти в Госдуму, и что там делать? Что профессиональный спортсмен может делать в Госдуме? Я никаких плюсов в том, что спортсмены идут в политику, не вижу. Зарплата, может, там больше, чем у нас. Но и то я этот вопрос не знаю и не хочу обсуждать», — подчеркнула тренер в беседе со Sport24.