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Путин назвал одним из приоритетов политики РФ укрепление связей с Африкой

Президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам саммита Россия — Африка был принят солидный пакет совместных документов.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики России, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо он подчеркнул, что укрепление связей со странами Африки — один из системных приоритетов российской внешней политики. Путин отметил, что по итогам петербургского саммита Россия — Африка был принят солидный пакет совместных документов, в том числе развернутая декларация и план действий до 2026 года.

Президент добавил, что ведется работа над практической реализацией данных документов.

Ранее Путин встретился с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом. В ходе встречи он назвал развитие отношений между Москвой и Улан-Батором одним приоритетов политики РФ.