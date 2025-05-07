Путин назвал одним из приоритетов политики РФ укрепление связей с Африкой

Президент России Владимир Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики России, сообщила пресс-служба Кремля.
Во время встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо он подчеркнул, что укрепление связей со странами Африки — один из системных приоритетов российской внешней политики. Путин отметил, что по итогам петербургского саммита Россия — Африка был принят солидный пакет совместных документов, в том числе развернутая декларация и план действий до 2026 года.
Президент добавил, что ведется работа над практической реализацией данных документов.
Ранее Путин встретился с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом. В ходе встречи он назвал развитие отношений между Москвой и Улан-Батором одним приоритетов политики РФ.