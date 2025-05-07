В Белом доме заявили, что Байден утратил все умственные способности

Бывший президент США Джо Байден окончательно утратил свои умственные способности, заявил глава по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун.
Таким образом в соцсети X* он прокомментировал интервью Байдена телеканалу Би-би-си.
«Он явно утратил все умственные способности, и его кураторы решили, что будет неплохо, если он даст интервью и будет бессвязно бормотать каждый свой ответ», — написал политик.
Чун добавил, что Байден является позором для страны.
Напомним, в своем первом после ухода с должности интервью Байден раскритиковал политику новой администрации США.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США устраняют ущерб отношениям, нанесенный при Байдене.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.