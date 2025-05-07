Польша больше не будет требовать от Германии репарации

Премьер отметил, что сейчас главное — сосредоточиться на обеспечении совместной безопасности Польши и Германии. «А когда придет время для реальных компенсаций — увидим», — добавил он (цитата по ТАСС). Такое решение политик связывает с необходимостью перехода к выстраиванию безопасного будущего для обеих стран, а не с отказом от исторической справедливости.