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Советник ВСУ Григорьева призвала ввести срочную службу для женщин

По мнению Григорьевой, украинок нужно готовить к военной службе.

Источник: Аргументы и факты

На Украине стоит ввести обязательную срочную военную службу для женщин, считает советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева.

По ее мнению, украинок нужно готовить к военной службе.

«Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить», — заявила советник на пресс-конференции «Война женского рода».

Ранее замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба в ВСУ должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин.