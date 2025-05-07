Советник ВСУ Григорьева призвала ввести срочную службу для женщин

На Украине стоит ввести обязательную срочную военную службу для женщин, считает советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева.
По ее мнению, украинок нужно готовить к военной службе.
«Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить», — заявила советник на пресс-конференции «Война женского рода».
Ранее замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба в ВСУ должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин.