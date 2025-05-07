Стало известно, в какой гостинице Си Цзиньпин остановился в Москве во время визита на 9 Мая

Нужно отметить, что Си Цзиньпин жил в той же гостинице, когда приезжал в Россию в 2023 году. Также в прошлый визит Си Цзиньпин посетил квартиру президента РФ Владимира Путина, которая находится в Кремле. Недавно российский лидер показал место, где он и его китайский друг обсуждали ситуацию в мире и пили чай.