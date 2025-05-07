Стало известно, в какой гостинице Си Цзиньпин остановился в Москве во время визита на 9 Мая

Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в гостиницу на северо-востоке Москвы. Лидер Китая поселился в гостинице Soluxe Hotel Moscow в районе станции метро «Ботанический сад». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Гостиница Soluxe Hotel Moscow является частью нового делового центра, на территории которого разбит крупный парк в китайском стиле», — говорится в статье ТАСС.
Нужно отметить, что Си Цзиньпин жил в той же гостинице, когда приезжал в Россию в 2023 году. Также в прошлый визит Си Цзиньпин посетил квартиру президента РФ Владимира Путина, которая находится в Кремле. Недавно российский лидер показал место, где он и его китайский друг обсуждали ситуацию в мире и пили чай.
Ранее KP.RU сообщил, что Си Цзиньпин прилетел в Москву по приглашению Путина. Он будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади, а потом проведет переговоры с несколькими лидерами стран, включая президента России.