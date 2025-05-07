Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов заявил, что Россия уже отбилась от атак украинских беспилотников

Министр обороны прокомментировал попытки подлета дронов ВСУ к Москве.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прокомментировал попытки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подлететь к Москве. По словам главы оборонного ведомства, все попытки отбиты.

«Без всякого сомнения. Уже отбились», — сказал Белоусов в ответ на вопрос журналиста Life.ru Александра Юнашева о том, отобьется ли российская ПВО от украинских беспилотников, запущенных в сторону столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером в среду, 7 мая 2025 года, российские системы ПВО успешно отразили атаку сразу пяти беспилотников Украины, тщетно пытавшихся подлететь к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Напомним, за минувшие сутки над регионами РФ были ликвидированы 524 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.