Президент Азербайджана Алиев не прилетит в Москву на парад Победы

Число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. Некоторые из них уже прибыли в российскую столицу.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит был вынужден отменить поездку в Москву на 9 Мая, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Лаосец не приедет ~по причине заболевания — серьезный коронавирус~. Вместо него приедет министр иностранных дел», — сказал представитель Кремля.
Кроме того, стало известно об отмене визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
Гейдар Алиев — отец Ильхама Алиева, президент Азербайджана, возглавлявший страну в 1993—2003 годах. 10 мая в Азербайджане отметят 102 года со дня его рождения.
Кто уже приехал?
7 мая в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыл ~президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух~. В Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Также в российскую столицу прибыл ~президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо~. Путин также встретил его в Кремле.
Кроме того, в числе прибывших ~премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн~ и ~президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого~.
~Президент Сербии Александар Вучич~ также успешно добрался до российской столицы, несмотря на заминку в дороге. По пути самолет Вучича совершил посадку в Баку. По одной из версий, это было вызвано необходимостью дозаправки, по другой — вопросами безопасности из-за работы систем ПВО.
Наконец, для участия в мероприятиях ко Дню Победы в Москву прилетели ~президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва~ и ~председатель КНР Си Цзиньпин~.
Кого еще ждут.
К настоящему моменту известно, что на параде Победы, который пройдет на Красной площади Москвы 9 мая, ожидаются лидеры 27 стран: Абхазии; Армении; Белоруссии; Буркина-Фасо; Боснии и Герцеговины; Бразилии; Вьетнама; Венесуэлы; Гвинеи-Бисау; Египта; Зимбабве; Казахстана; КНР; Киргизии; Конго; Кубы; Монголии; Мьянмы; Палестины; Сербии; Словакии; Таджикистана; Туркмении; Узбекистана; Экваториальной Гвинеи; Эфиопии; Южной Осетии.
Индия, Индонезия, Никарагуа, КНДР и ЮАР также будут представлены делегатами высокого ранга, но не лидерами.
Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.
Из бывших республик СССР, чьи жители принимали участие в разгроме нацисткой Германии в составе частей Красной армии, не будут присутствовать представители Украины, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза. Как и в прошлые юбилейные годы, в параде предусмотрена историческая часть, которая будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, с боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, с вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной войны. Будут и механизированные колонны исторической военной техники.