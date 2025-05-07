Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — подчеркнул Трамп, выступая в Белом доме во время церемонии назначения нового посла США в Китай.