Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что именно Штаты сыграли первостепенную роль в разгроме фашизма. По его мнению, вклад СССР не был столь определяющим, как вклад Америки.
В среду Трамп подписал официальное заявление, провозглашающее 8 мая Днем Победы в войне против фашизма. Он призвал граждан почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу, защищая ее от нацистской и фашистской угрозы, и продолжать бороться за нее перед лицом любых вызовов.
«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — подчеркнул Трамп, выступая в Белом доме во время церемонии назначения нового посла США в Китай.
Американский лидер убежден, что успех в борьбе с фашизмом был в значительной степени обеспечен усилиями Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что именно Америка была «доминирующей силой» во Второй мировой войне.